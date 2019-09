© foto di Alessio Del Lungo

"Fuori i tifosi razzisti dagli stadi italiani". Questo è l'appello di Blaise Matuidi, centrocampista francese in forza alla Juventus, dopo il caso Lukaku, riportato a pagina 35 da La Stampa in edicola questa mattina. "Bisogna prendere provvedimenti. Per il razzismo non c'è posto nel calcio e nella vita. Ci sono gli organismi preposti ad agire e adesso tocca a loro".