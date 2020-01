© foto di Alessio Del Lungo

"Voglio rivedere l'adrenalina di Roma". Sono queste le parole che utilizza Walter Mazzarri per presentare lo scontro di questa sera contro il Genoa valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia e che La Stampa riprende nella sua edizione odierna al suo interno, a pagina 36. Il Torino giocherà in casa e cercherà di non sottovalutare l'incontro. La vincente sfiderà chi uscirà vittorioso da Milan-Spal. Mazzarri intanto pensa a Belotti-Zaza: "Il mercato? Fino a lunedì tutti fermi".