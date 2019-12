La Stampa: "Mercato oltre lo scudetto. Juve-Inter non conosce sosta"

"Il mercato oltre lo scudetto. Juve-Inter non conosce sosta". Titola così La Stampa a pagina 37 sul possibile duello di mercato tra bianconeri e nerazzurri per Arturo Vidal: "Da Giroud a Tonali, il duello è totale. E i bianconeri disturbano per Vidal. La telenovela Lukaku della scorsa estate non resterà isolata in questo scontro totale tra vecchi compagni di avventura: Fabio Paratici e Pavel Nedved rilanciano la sfida a Beppe Marotta e Antonio Conte per l'imminente sessione di gennaio, tra azioni di disturbo o reali interessi di bottega, e anche per la prossima estate si fa già sul serio. L'elenco è ricco e lungo, da Tonali a Kulusevski passando per Chiesa, perché dove ci sono i nerazzurri spuntano i bianconeri e viceversa".