© foto di Alessio Del Lungo

"Messi non c'è, occasionissima Inter. È la notte che vale soldi e gloria". Questo il titolo che quest'oggi La Stampa dedica al suo interno, a pagina 36, ai nerazzurri. Incasso record a San Siro per la sfida che può regalare gli ottavi di finale di Champions League: Barcellona senza quasi tutti i big, serve un successo per essere certi della qualificazione che manca da 7 anni.