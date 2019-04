La Stampa: "Milan, Coppa Italia in frantumi. Correa trascina la Lazio"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Spazio alla Coppa Italia anche sulle pagine de La Stampa. Al centro dell'attenzione la vittoria conquistata dalla Lazio in casa del Milan, con la conseguente qualificazione alla finale dei biancocelesti. "Milan, Coppa Italia in frantumi. Correa trascina la Lazio in finale" è il titolo scelto dal quotidiano, che poi scrive: "La squadra di Inzaghi in fondo alla manifestazione: quarta volta in sette anni. Rossoneri deludenti. Cori razzisti dei ultrà biancocelesti a Bakayoko".