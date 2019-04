Non solo lo Scudetto imminente della Juventus, La Stampa questa mattina si concentra anche sulla corsa europea. "Milan-Lazio, via alla volata Europa", è infatti il titolo del quotidiano sullo scontro Champions in programma stasera a San Siro. "Il Toro - si aggiunge - ha invece un'altra occasione d'oro contro il Cagliari". Lo spettacolo, anche in questa giornata di campionato, sembra così assicurato perché i punti in palio saranno a dir poco preziosi.