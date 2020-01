"Milan, numeri e gioco condannano Pioli". Questo il titolo a pagina 44 su La Stampa in riferimento all'allenatore dei rossoneri: "Pioli arrivato 11 giornate fa per dare un'impronta differente alla gestione del gruppo rispetto al Milan di Giampaolo non è ancora riuscito nell'intento. La media punti è, infatti, 1,29 quella del tecnico abruzzese, 1,18 per l'attuale allenatore".