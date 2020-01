© foto di stefano tedeschi

Si continua a parlare di Vincenzo Millico su La Stampa oggi in edicola, con l'attaccante classe 2000 al centro di diverse voci di mercato: "Millico, classe 2000. Il Toro sa di avere un tesoro". Vincenzo Millico viene invocato ad ogni passaggio a vuoto del Toro e ad ogni passaggio in campo dà la sensazione di potersi iscrivere al partito dei ventenni del futuro. Millico deve giocare, dice qualcuno. Su di lui c'è mezza Serie B, ma non solo. Il girone di ritorno, se sarà a Torino, dovrà essere il trampolino di lancio per un classe 2000 che vive in granata dal 2012 e, in granata, è andato a segno a Debrecen in una calda serata estiva quando Belotti e soci sognavano ancora l'Europa.