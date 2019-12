© foto di stefano tedeschi

La Stampa oggi in edicola apre la sua sezione sportiva titolando: "Modella Italia". Il riferimento è all'Atalanta, capace di un'impresa storica. La città è orgogliosa, ma l'impresa contagia un Paese. Perché le fiabe piacciono sempre e perché l'Atalanta è una lezione romantica: nel calcio dei fatturati, dei nomi illustri e delle cifre folli, con competenza e programmazione puoi volare sempre più in alto. La società in questi anni ha trasformato talentini in campioni, li ha ceduti realizzando plusvalenze milionarie e ha saputo rinnovarsi senza smarrire competitività.