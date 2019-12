"Il Napoli va agli ottavi ma senza Ancelotti. Al suo posto Gattuso". Titola così La Stampa a pagina 36 sul passaggio del turno dei partenopei: "Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Napoli, non sono bastati 4 gol al Genk, una vittoria larga dopo 9 partite di magra, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions dopo tre stagioni, l'appoggio di molti giocatori almeno a parole, pure gli applausi del pubblico in fondo a due mesi e un primo tempo di sciopero".