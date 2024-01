La Stampa: "Napoli, dimissioni di Mazzarri smentite. ADL sogna Conte, ieri a Torino"

vedi letture

"Napoli, dimissioni di Mazzarri smentite. ADL sogna Conte, ieri a Torino" scrive La Stampa oggi in edicola. "Chiediamo scusa ai nostri tifosi. Il futuro di Mazzarri? Non ha colpe, resta il nostro tecnico fino a fine stagione" ha detto ieri il ds Meluso dopo il pesante ko con il Torino. Smentite anche le voci di dimissioni del tecnico le voci su Antonio Conte possibile allenatore per la prossima stagione prendono sempre più corpo. L'ex bianconero vive a Torino ma non si era ancora visto al Grande Torino in questo periodo sabbatico: "De Laurentiis ha un debole per lui ma per ottenerne il sì dovrà mettere in scena un mercato di livello".