La Stampa: "Nel giallo Maradona un'infermiera bugiarda e false cartelle cliniche"

La Stampa, in edicola stamani, apre così la sezione dedicata allo sport in prima pagina: "Nel giallo Maradona un'infermiera bugiarda e false cartelle cliniche". Dopo il funerale di Diego Armando Maradona, polemiche e sospetti sul tesoro nascosto. L'assistente sanitaria ritratta dicendo che non ha visto Diego vivo alle 7:30 di mattina. Rolls Royce, ville e gioielli: per l'eredità si annuncia una battaglia legale.