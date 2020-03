La Stampa: "Nel pallone"

vedi letture

L'edizione odierna de La Stampa apre la sezione sportiva titolando: "Nel pallone". Il pallone italiano va in tilt, un po' come il Paese e molto anche per un'agenda strattonata dai vari protagonisti. L'ultimo passo, il rinvio del duello fra la Juve e i rossoneri, si consuma così come si sono consumati quelli precedenti da quando l'emergenza coronavirus è scesa in campo: schizofrenia e caos, indecisione e verdetto finale quando è ormai l'ora di cena e la partita è all'orizzonte. Il pallone rotola a rilento e lo fa fra i dubbi ed i veleni. Questa mattina, a Roma, dovrebbe andare in scena l'assemblea dei venti presidenti di Serie A. Dovrebbe perché non è nemmeno sicuro il raggiungimento del numero legale affinché l'incontro programmato in gran fretta possa avere svolgimento. Al vertice, o potenziale vertice, si arriva con un club, l'Inter, sola contro tutti, o quasi.