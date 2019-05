La Stampa nelle pagine sportive: "Dybala fa il casting alla Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Dybala fa il casting alla Juve". E' questo il titolo che La Stampa dedica alla Juventus all'interno delle sue pagine sportive, in cui si leggono le dichiarazioni della Joya ieri a Milano: "Il tecnico? Porti bel calcio", rifilando anche una frecciatina a Massimiliano Allegri. L'ex Palermo lancia comunque segnali positivi al club e al futuro nuovo allenatore, posizione per cui in pole resta Maurizio Sarri del Chelsea.