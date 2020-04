La Stampa: "Neymar o Lautaro? Bene tutti e due. Il Barça rilancia per convincere Messi"

"Neymar o Lautaro? Bene tutti e due". Il Barça rilancia per convincere Messi". Questo il titolo sulle pagine de La Stampa in riferimento all'interesse del Barcellona verso Neymar e Lautaro Martinez: "Anche Quique Setien esce allo scoperto nell'affare più pubblicizzato del momento: «Entrambi andrebbero bene», ammette l'allenatore del Barcellona rispondendo a una domanda sull'interesse blaugrana per Lautaro e Neymar. L'attaccante dell'Inter come la stella brasiliana: il corteggiamento catalano mira proprio a far sentire importante Lautaro".