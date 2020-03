La Stampa: "Niente tifosi per un mese. Juve-Inter si gioca domenica sera"

vedi letture

La Stampa in edicola questa mattina dedica in prima pagina, nel taglio alto, uno spazio alla Serie A con questo titolo: "Niente tifosi per un mese. Juve-Inter si gioca domenica sera". Porte chiuse fino al 3 aprile in tutta Italia, ma il campionato - si legge a pagina 34 - riparte. Il calendario slitta di un turno: oggi l'ufficialità della Lega.