ESCLUSIVA TMW - Icardi dal 1' contro il Genoa, Perinetti: “Per noi stimolo in più”

Mauro Icardi pronto al ritorno in campo. Domani contro il Genoa convocato e probabilmente, come dichiarato da Luciano Spalletti, titolare. “Sono contento per la società Inter che grazie alla regia di Marotta ha risolto brillantemente un problema. Icardi è un giocatore importante...