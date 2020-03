La Stampa: "Nuova stretta per battere il virus"

L'edizione odierna de La Stampa titola in prima pagina: "Nuova stretta per battere il virus". Il contagio in Italia rallenta ed il Premier Conte rende più rigorose le misure su fabbriche e controlli. Oggi vede i sindacati pronti allo sciopero. Ma se in Italia la pandemia dà segni di rallentamento, nel resto del mondo è ancora in fase di crescita, spostandosi verso l'America. E' boom di casi in Spagna e Francia, partite con ritardo rispetto l'Italia, ma negli USA sta accelerando con grande velocità.