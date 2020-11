La Stampa: "Ombre sulla Lazio per i tamponi alterni di Immobile"

vedi letture

"Un tampone è un tampone, due sono una coincidenza, me tre fanno una prova", commenta La Stampa a proposito del caso che sta animando gli ultimi giorni in casa Lazio. "S'ingrossa lo strano caso dei test alterni di Immobile, Lucas Leiva e Strakosha - si legge -. Positivi anche per il Campus Biomedico di Roma, ancora negativi per il laboratorio di fiducia della Lazio, la Futura Diagnostica di Avellino: resta da capire quali e quanti geni, soprattutto il famigerato gene N, vengano rilevati nei controlli della discordia".

Immobile, ad esempio, era risultato positivo il 26 al test della UEFA, negativo al doppio tampone precedente al Toro e positivo di nuovo per la Champions alla vigilia dello Zenit: "Alla Procura federale - prosegue il quotidiano - non è sfuggito che martedì il bomber, prima di essere lasciato fuori dai convocati, si sia allenato con il gruppo: una potenziale infrazione punibile con una penalità in classifica. Gli ispettori della FIGC, però, vogliono capire anche cosa sia successo con i tamponi precedenti Toro-Lazio".