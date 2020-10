La Stampa: "Paradosso Conte: deve imitare Pirlo per raddrizzare la Champions"

vedi letture

L'Inter sarà impegnata questa sera in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, nello stesso stadio in cui sette giorni fa la Juventus ha affrontato la Dinamo Kiev. E Antonio Conte dovrà imitare i bianconeri, cercando di emulare quel 2 a 0 con cui la Juventus si è aggiudicata i tre punti in palio. La Stampa oggi in edicola: "Paradosso Conte: deve imitare Pirlo per raddrizzare la Champions". Per rimettere nei binari corretti il girone di Champions, l'Inter di Conte dovrà bissare quanto fatto dalla Juventus di Andrea Pirlo: vincere. Rispetto a Pirlo però, Conte non ha il suo Ronaldo ko: Lukaku non è mai stato così puntuale con le marcature.