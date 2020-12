La Stampa: "Paradosso Torino. Ultimo ma fedele a Giampaolo"

"Paradosso Torino. Ultimo ma fedele a Giampaolo", si legge questa mattina sulle colonne de La Stampa. Quando le cose vanno male, di solito o scoppia lo spogliatoio o gli scontenti guidando la fronda contro il tecnico. Al Toro invece no. La squadra granata ha toccato il fondo, ma la fede in chi lo guida continua ad essere viva. La risposta più emblematica l'ha regalata Armando Izzo, per tre mesi fuori dai radar di Giampaolo. Una volta tornato è stato decisivo a Napoli, dove si è divorato metà campo per andare ad abbracciare il tecnico dopo la rete del momentaneo vantaggio: "L'ho fatto perché il nostro allenatore è una bella persona".