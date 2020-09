La Stampa, parla Agnelli: "Il virus ci fa perdere 4 miliardi"

"Il virus ci fa perdere 4 miliardi", parole di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, con le quali titola stamane La Stampa. Più che nelle parole, dosate senza mai alzare il tono della voce o cambiando l'espressione del viso, l'allarme di Andrea Agnelli per la crisi economica del calcio sta tutto nei numeri. Freddi e impietosi, ma altamente significativi per fotografare un mondo stravolto dal Covid. "Possiamo stimare la decrescita in circa 4 miliardi di euro nei prossimi due anni – ha spiegato il presidente della Juventus durante l'assemblea generale dell'Eca, l'associazione dei club europei da lui presieduta -: i ricavi dalla vendita di biglietti sono stati completamenti spazzati via, ma si sono contratti anche quelli da parte dei broadcaster. Abbiamo visto sconti per 330 milioni in Premier, 200 in Bundesliga e l'Uefa prevede una riduzione di 575 milioni per i diritti tv di Champions ed Europa League. Soldi che non saranno distribuiti e che colpiranno il top della nostra piramide".