© foto di stefano tedeschi

Leonardo Bonucci si racconta a La Stampa, che oggi titola: "Juve casa mia, ora il derby poi la storia". "Sarà una gara molto difficile ed equilibrata. Dopo un inizio importante, i granata stanno attraversando un momento critico e la sconfitta con la Lazio è stata pesante, però il derby è sempre una gara a parte: ci metteranno di tutto e di più, ma noi dobbiamo correre verso lo scudetto", le parole del difensore bianconero, che poi prosegue: "c'è una consapevolezza diversa: vogliamo scendere in campo ed essere padroni della partita. Negli anni passati facevamo fatica ad imporci in Champions, mentre ora c'è più sicurezza. Ci sentiamo forti, ma non dobbiamo cadere nella presunzione. presunzione".