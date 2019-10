La Stampa, parla Buffon: "Questa Juve mi emoziona"

© foto di stefano tedeschi

Arrivano parole al miele per la Juventus da Gianluigi Buffon a margine della nomina ad ambasciatore ONU. E così l'edizione odierna de La Stampa titola: "Questa Juve mi emoziona". "Sono tornato a Torino al 51% per non penalizzare la vita dei miei figli e al 40% per poter vincere la coppa con certi ragazzi, tifosi e dirigenti che mi hanno accompagnato per tutta la carriera. Sarebbe qualcosa di impagabile: se dovesse accadere mi sentieri nel posto giusto e potrò esprimere tutto me stesso per gratitudine e felicità", queste le parole del portiere bianconero.