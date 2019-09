© foto di Alessio Del Lungo

La Stampa al suo interno questa mattina dedica spazio alla Juventus, a pagina 36, con le parole di Emre Can: "Sono furioso, promesse disattese". Durissimo sfogo - si legge - del centrocampista tedesco, escluso dalla lista Champions come Mandzukic, che continua: "Su di me c'era anche il Psg, sono rimasto, ma la condizione era che fossi in Champions. Parlerò con il club".