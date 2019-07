© foto di Alessio Del Lungo

"Non possiamo sbagliare nulla". Queste le parole di Walter Mazzarri che figurano nel titolo che La Stampa utilizza a pagina 35 per parlare del Torino. Il tecnico granata vuole subito una squadra vera e sa benissimo come i primi giorni nel ritiro di Bormio saranno decisivi per preparare nel migliore dei modi i preliminari di Europa League (il 25 luglio contro Debrecen o Kukesi).