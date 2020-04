La Stampa, parla Preziosi: "Prima la normalità, poi le partite"

vedi letture

La sezione sportiva de La Stampa oggi riporta un'intervista al presidente del Genoa Enrico Preziosi, dal titolo: "Prima la normalità, poi le partite". "Non è una priorità, ma se ne deve parlare. Perché è un'azienda ed è in difficoltà, come tutto il resto. Bisognerà restare fermi fino al 3 maggio, non so cosa accadrà. In questo momento conta la salute delle persone. La gente non è nello stato d'animo giusto per parlare di calcio, non si può gioire per il calcio davanti a una simile tragedia", dice il numero uno rossoblu. Poi sul campionato: "Può essere annullato oppure si troveranno altre soluzioni, prima di tutto conta la salute. Bisognerà tornare alla normalità, poi si potrà pensare alle partite di calcio. Vi pare possibile che le aziende restino chiuse e che invece si giochi a pallone?".