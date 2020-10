La Stampa: "Pirlo e quell'alchimia che Sarri non ha mai avuto"

"Pirlo e quell'alchimia che Sarri non ha mai avuto" scrive La Stampa in edicola oggi. Andrea Agnelli ha parlato anche di Maurizio Sarri nella conferenza stampa post approvazione bilancio: "Ho un ottimo ricordo di Maurizio. Negli anni ricordo come nello spogliatoio c'è un'alchimia che si crea e che porta a superare ostacoli che possono sembrare insormontabili: con lui non c'è stata quest'alchimia ma abbiamo vinto uno Scudetto insieme" alcune delle sue parole. Pirlo parte avvantaggiato perché ha già dimostrato di possedere quell'alchimia che l'ex tecnico del Napoli non ha mai avuto.