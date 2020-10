La Stampa: "Pirlo ha in mente una Juve senza Dybala". La Joya ancora fuori

L'edizione odierna de La Stampa si sofferma sulla probabile formazione di questa sera della Juventus, al debutto in Champions League: "Pirlo ha in mente una Juve senza Dybala". Siederà ancora in panchina Paulo Dybala contro la Dinamo Kiev. Andrea Pirlo pare avere in testa una Juventus senza l'argentino tra i titolari per il debutto in Champions: un 3-4-1-2 con Ramsey dietro Morata e Kulusevski. Dybala è alle prese con una doppia partita: quella per il rinnovo del contratto e quella per trovare un posto al sole nella nuova Juventus di Andrea Pirlo.