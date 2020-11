La Stampa: "Pirlo lancia Dybala per raggiungere il primo traguardo della stagione"

"Pirlo lancia Dybala per raggiungere il primo traguardo della stagione. Questo il titolo che dedica La Stampa alla Juventus nell'edizione odierna. Con una vittoria contro il Ferencvaros unita al mancato successo della Dinavo Kiev con il Barcellona, i bianconeri saranno qualificati già da stasera. Grande novità in attacco dove dal primo minuto giocheranno CR7 e Dybala, finora mai insieme da titolari. In attesa di trovare la quadra per non rinunciare a nessuna delle tre stelle, oggi in panchina andrà Morata.