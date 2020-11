La Stampa: "Poca Joya per Dybala. Ai margini nei piani di Pirlo e rinnovo congelato"

L'edizione odierna de La Stampa si focalizza su Paulo Dybala e scrive: "Poca Joya per Dybala. Ai margini nei piani di Pirlo e rinnovo congelato". La partita per prolungare l'avventura bianconera è stata congelata e se ne riparlerà nel 2021, anche se i discorso per il rinnovo sono stati avviati addirittura un anno fa e non hanno ancora prodotto nulla. Troppa la differenza tra domanda (15 milioni netti a stagione) e offerta (10 milioni bonus inclusi). Mentre la crisi da Coronavirus ha complicato tutto quanto. Nessuno in società vuole correre il rischio di perdere l'argentino a parametro zero, ma allo stesso tempo un rinnovo a quelle cifre non viene preso in considerazione.