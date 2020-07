La Stampa: "Poche idee e persino confuse: conferma Toro, nuova sconfitta"

"Poche idee e persino confuse: conferma Toro, nuova sconfitta". Questo il titolo a pagina 34 che La Stampa dedica alla sconfitta del Torino contro la Fiorentina: "Riavvolgendo il nastro del viaggio granata a Firenze esce il filmato di una trasferta steccata per poco coraggio in avvio e piccoli accenni di ripresa in corso d'opera. Il Toro non sa più vincere lontano da casa".