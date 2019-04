La Stampa: "Pochissimo Napoli. Adesso è dura"

© foto di Ospite

La Stampa ritorna sulla sconfitta del Napoli contro l'Arsenal. "Adesso è dura" l'ammissione del cartaceo e "per qualificarsi servirà un'impresa". Gli azzurri, dato statistico, nei loro 50 anni di calcio europeo non hanno mai vinto in Inghilterra, con otto sconfitte su nove gare.