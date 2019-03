Spazio al match di Europa League che attende l'Inter questa sera in casa dell'Eintracht Francoforte sulle colonne de La Stampa. "Primo esame, Inter al bivio Europa" è il titolo scelto per raccontare il match della Commerz Bank Arena di Francoforte. "Stasera in casa dell'Eintracht senza Nainggolan - si legge -: Spalletti rischia di perderlo per un mese. Dai tedeschi al derby, in dieci giorni i nerazzurri si giocano gran parte della stagione".