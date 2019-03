© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Gol senza età", si legge in apertura delle pagine sportive de La Stampa. La Nazionale di Roberto Mancini segna poco, solo 8 reti in 9 partite, ed in vista delle prossime sfide di qualificazione punterà su Fabio Quagliarella. Il capocannoniere della Serie A potrebbe così diventare il marcatore azzurro più longevo, ad oltre 36 anni.