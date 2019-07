La Stampa: "Rabiot saluta il PSG: La Juve è superiore"

Nell'edizione odierna de La Stampa, all'interno delle pagine sportive, vengono riportate le prime dichiarazioni da calciatore della Juventus del centrocampista francese Adrien Rabiot. "Qui c'è una grande storia, ci sono stati grandi francesi: spero di dare anche io il mio contributo" afferma Rabiot, che poi prosegue: "Buffon mi ha parlato a lungo della Juve e la presenza di Ronaldo ha influenzato i miei ragionamenti. La Champions? Uno stimolo. La Juve è un gradino sopra il PSG, era il momento giusto per venire qui".

Toro, vertice per Verdi - Si parla anche di Torino: a tener banco è la trattativa per Simone Verdi. In campo scende anche il patron Cairo, che tratta con De Laurentiis per chiudere definitivamente. Si ragiona su un acquisto intorno ai 18 milioni di euro più bonus. C'è distanza invece per Mario Rui. I granata cercano anche un vice Sirigu e potrebbero pescare nelle categorie inferiori: si fanno i nomi di Gori (Pisa), Paleari e Pigliacelli.