© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa titola su Juventus e Roma, che si affronteranno questa sera: "Regine di Coppa". Ventidue coppe in bacheca e una valanga di finali disputate, ben 35 in 72 edizioni, ma curiosamente mai c'è stato un Juve-Roma come atto conclusivo del torneo nazionale: stranezze del calcio e non si farà eccezione neanche quest'anno, perché stasera solo una delle due squadre proseguirà la propria avventura in Coppa Italia. Il quarto più nobile di questa competizione è una sfida da dentro o fuori che accende la passione e vale già un pezzo di stagione.