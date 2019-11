© foto di stefano tedeschi

La Stampa oggi in edicola dedica spazio al Torino, vittorioso sabato sul Brescia, titolando: "Riecco Berenguer. Toro e Belotti possono ripartire". Berenguer, solo 19° tra i più impiegati, è diventato con 3 reti il vice bomber granata, dopo sua maestà Belotti. E primo per media gol: uno ogni 63' in 188'. Il difficile viene adesso. Se Berenguer si è dimostrato sempre lesto a sfruttare le chance, non è mai riuscito a confermarsi. Dopo il gol all'Atalanta alla 2ª giornata, sua prima da titolare, è scivolato in una lunga crisi dopo la sostituzione contro il Lecce. Ora può scrivere la sua rivincita. Mazzarri quasi gli traccia la via: "Belotti deve giocare con uno mobile che gli giri intorno, o con due mezze punte dietro".