"Juve, rigorosamente Ronaldo. La macchina da gol tocca i 50". Titola così a pagina 40 La Stampa sulla vittoria della Juventus per 3-0 sulla Fiorentina: "La capolista riparte dopo il ko di Napoli grazie al portoghese, a segno per la nona partita di fila. Una doppietta dal dischetto regala la vittoria sulla Fiorentina e un record speciale per CR7".