La Stampa: "Ritorno in vetta"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampa apre la sua sezione sportiva con il titolo: "Ritorno in vetta". Sarà solo una coincidenza, però nel giorno in cui la Juve schiera per la prima volta il super tridente dal primo minuto non matura solo la vittoria più netta, ma anche al ritorno in vetta al campionato. La frenata dell'Inter a Firenze è come un regalo di Natale anticipato per i bianconeri, già sorridenti di loro per aver visto Dybala, Higuain e Ronaldo in azione per 75 minuti d'alto spettacolo. Un 3 a 1 all'Udinese mai in discussione, che fa divertire i bianconeri.