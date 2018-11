La Stampa: "Roma al bivio. Ma il Real sta persino peggio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio dedicato alla Roma sulle colonne de La Stampa. "Impresa o crisi, Roma al bivio. Ma il Real sta persino peggio" titola il quotidiano in vista del match di questa sera all'Olimpico fra due squadre in cerca della qualificazione ma anche di un po' di relativa tranquillità. "Caccia al 1° posto - si legge ancora -, Di Francesco con tanti assenti: in dubbio anche Dzeko".