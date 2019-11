© foto di stefano tedeschi

Nella sezione sportiva de La Stampa trova spazio il caso Ronaldo, ormai rientrato, con il titolo: "Colloquio con Sarri poi la cena della pace". Ieri, per la prima volta, il fuoriclasse e l’allenatore si sono ritrovati faccia a faccia. CR7 ha varcato alle 13,30 i cancelli del Training Center e avuto un colloquio con lui: prassi, nessuna chiamata a rapporto, ma gli occhi erano tutti addosso e il tema è stato toccato. Il campiona portoghese pagherà una cena alla squadra: non punizione, ma occasione per chiudere davvero il capitolo e cementare l’unità del gruppo, al di là di scontati chiarimenti nello spogliatoio auspicati anche da Bonucci nel ritiro azzurro.