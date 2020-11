La Stampa: "Ronaldo resta a secco ma la Juve è più equilibrata e prenota gli ottavi"

"Ronaldo resta a secco ma la Juve è più equilibrata e prenota gli ottavi di Champions" scrive La Stampa in edicola quest'oggi, analizzando il netto 4-1 con cui la Juve ha battuto un modesto Ferencvaros. La Juve passeggia alla Puskas Arena e prenota gli ottavi. Pirlo sacrifica Kulusevski, Dybala e McKennie. In avanti Morata e Ronaldo: buona l'intesa tra le punte. CR7 non segna ma serve l'assist allo spagnolo. La Juve non incanta ma sembra aver trovato equilibrio e identità.