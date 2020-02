vedi letture

La Stampa: "Rosa completa e tregua col tifo. Al Toro caduti gli alibi"

"Rosa completa e tregua col tifo. Al Toro sono caduti gli alibi". Questo il titolo a pagina 36 che La Stampa dedica ai granata e al rapporto col tifo dopo l'addio di Mazzarri: "Incassato il primo rovescio della nuova avventura, Moreno Longo ha spiegato le cause del ko con la Sampdoria in due tempi. La condizione fisica del gruppo non c'è, o meglio, c'è, ma solo a tempo molto limitato. Niente alibi, ci mancherebbe. Ma la fotografia di una realtà, a dire il vero, così da un bel po', con l'aggiunta di un clima ostile diventato di sostegno da quando il ciclo Mazzarri è stato spazzato via a furor di popolo".