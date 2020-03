La Stampa, Rugani: "Sto bene, la malattia utile a far capire la gravità del problema"

La Stampa in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della sua prima pagina uno spazio alla Juventus con le parole di Daniele Rugani, primo calciatore di A ad essere colpito da Coronavirus: "Sto bene, la malattia utile a far capire la gravità del problema". Il difensore bianconero in isolamento al J hotel svela il suo stato d'animo: "Non ho avuto sintomi gravi".