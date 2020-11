La Stampa: "San Siro non spaventa il Toro. La cabala sorride ai granata"

"San Siro non spaventa il Toro. La cabala sorride ai granata", titola oggi all'interno della propria sezione sportiva La Stampa. L'Inter - fa notare il quotidiano - è la big contro cui Belotti e compagni hanno raccolto più punti dal 2012. Diciotto i punti totalizzati dai granata contro i nerazzurri: un match su quattro è stato vinto dal Torino. "L'armata di Conte - aggiunge La Stampa - non vince in casa dal 26 settembre". Un motivo in più per crederci, per la squadra di Giampaolo.