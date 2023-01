La Stampa: "Sanabria torna al gol, ma al Torino serve qualcosa in più in avanti"

Un gol fa ben sperare, ma non risolve i problemi. Queste sono le sensazioni in casa Torino, che ha accolto con entusiasmo la ricomparsa nel tabellino dei marcatori di Antonio Sanabria nella sfida pareggiata a Salerno per 1-1. Rimane comunque la poca concretezza sotto porta dei granata, al quale il club di Cairo può far fronte con il mercato. Come riporta La Stampa, l'obiettivo è trovare un giocatore con le caratteristiche del 9 classico. Non quindi Shomurodov, accostato più volte al Toro nelle ultime settimane. In caso contrario, Juric continuerà con i giocatori che ha già a disposizione sperando che diventino più cinici sotto porta.