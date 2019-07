La Stampa: "Sarri-Ancelotti-Conte, l'inedita sfida a tre per il titolo"

Mai come quest'anno sembra che la Serie A si stia facendo ancor più competitiva. Lo scorso anno c'era la sfida tra Allegri e Ancelotti, quest'estate la Juventus ha cambiato allenatore e l'Inter ha preso uno dei migliori in circolazione. Così La Stampa in taglio alto titola: "Sarri-Ancelotti-Conte, l'inedita sfida a tre per il titolo", includendo ovviamente anche il Napoli che viene da un secondo posto e si sta rinforzando in questa sessione di mercato.