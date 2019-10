La Stampa, Sarri: "Un errore pensare all'Inter"

© foto di Alessio Del Lungo

"Un errore pensare all'Inter". Queste le parole di Maurizio Sarri nella conferenza che precede la sfida al Bayer Leverkusen di questa sera e che riporta La Stampa questa mattina a pagina 36. La Juventus cerca il decollo Champions allo Stadium: "Troppe insidie, non possiamo guardare oltre. In Europa con allegria e leggerezza. Dybala, CR7 e Higuain? Bello per chi sta al bar: per ora solo spezzoni di gara.