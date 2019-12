© foto di Alessio Del Lungo

"Una Juve con poca testa". Queste le parole di Maurizio Sarri dopo il pareggio con il Sassuolo ed il titolo dedicato da La Stampa in edicola questa mattina al suo interno, a pagina 32, ai bianconeri. La Juventus cede il passo a Conte ed il tecnico non cerca alibi: "Forse in campionato mancano motivazioni. Se regali 50 minuti poi può capitare di non vincere. Tre cavolate sul loro 2° gol".